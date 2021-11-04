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Что сегодня рассмотрит Рада: повестка дня

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 09:30
Что сегодня рассмотрит Рада: повестка дня - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада планирует назначить четырех министров. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Сегодня Рада рассмотрит четыре назначения в правительство:

– бывшего министра по реинтеграции Алексея Резникова на должность министра обороны;

– нардепа из Слуги народа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;

– главы таможенной службы Павла Рябикина на должность министра стратегической промышленности;

– замглавы Офиса президента Юлии Свириденко на должность первого вице-премьера – министра экономики.

Также Рада рассмотрит назначение Вячеслава Штучного руководителем аппарата парламента и увольнение Виталия Греня из Центральной избирательной комиссии.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №5463, о публичных электронных услугах по регистрации и декларированию места проживания;

– №3205-2, о частичном гарантировании кредитов в сельском хозяйстве;

– №5460, об увеличении расходов бюджета 2021 года на кислородные станции.

В первом чтении Рада может рассмотреть законопроект о регулировании рынка капитала и организованных товарных рынков.

Также Рада планирует ратифицировать ряд международных соглашений.

Денис Юдин
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