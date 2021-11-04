Что сегодня рассмотрит Рада: повестка дня
Сегодня Верховная Рада планирует назначить четырех министров. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.
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Сегодня Рада рассмотрит четыре назначения в правительство:
– бывшего министра по реинтеграции Алексея Резникова на должность министра обороны;
– нардепа из Слуги народа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;
– главы таможенной службы Павла Рябикина на должность министра стратегической промышленности;
– замглавы Офиса президента Юлии Свириденко на должность первого вице-премьера – министра экономики.
Также Рада рассмотрит назначение Вячеслава Штучного руководителем аппарата парламента и увольнение Виталия Греня из Центральной избирательной комиссии.
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
– №5463, о публичных электронных услугах по регистрации и декларированию места проживания;
– №3205-2, о частичном гарантировании кредитов в сельском хозяйстве;
– №5460, об увеличении расходов бюджета 2021 года на кислородные станции.
В первом чтении Рада может рассмотреть законопроект о регулировании рынка капитала и организованных товарных рынков.
Также Рада планирует ратифицировать ряд международных соглашений.
- Вчера, 3 ноября 2021 года, Рада отправила в отставку пять министров.
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