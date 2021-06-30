UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Что сегодня рассмотрит Верховная Рада: повестка заседания

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 07:52
Что сегодня рассмотрит Верховная Рада: повестка заседания - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада проведет очередное пленарное заседание, рассмотрят законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, правовых основах деятельности Госудаственного бюро расследований и другие. Повестка дня опубликована на официальном сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №2289, об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах;
– №4367, об усовершенствовании корпоративного управления в банках;
– №4546, о выведении банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов;
– №4547, о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов;
– №4578-1, о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе;
– №4364, о платежных услугах и другие.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №3356-д, об обязательном использовании биотоплива в области транспорта;
– №5542, об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов;
– №5141, об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений;
– №5305, о правовых основах деятельности ГБР и другие.

Также Рада планирует заслушать отчет временной специальной комиссии по защите инвесторов.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада повестка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 