Что сегодня рассмотрит Верховная Рада: повестка заседания

Сегодня Верховная Рада проведет очередное пленарное заседание, рассмотрят законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, правовых основах деятельности Госудаственного бюро расследований и другие. Повестка дня опубликована на официальном сайте парламента.

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Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №2289, об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах;

– №4367, об усовершенствовании корпоративного управления в банках;

– №4546, о выведении банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов;

– №4547, о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов;

– №4578-1, о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе;

– №4364, о платежных услугах и другие.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №3356-д, об обязательном использовании биотоплива в области транспорта;

– №5542, об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов;

– №5141, об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений;

– №5305, о правовых основах деятельности ГБР и другие.

Также Рада планирует заслушать отчет временной специальной комиссии по защите инвесторов.

Вчера, 29 июня 2021 года, Рада приняла законы о лишении свободы за ложь в декларациях и о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Денис Юдин

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