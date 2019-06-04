Что сегодня в Гааге по иску "Украина против РФ": поясняет Зеркаль

Украинская сторона процесса (фото - пресс-служба Суда ООН)

Сегодня, 4 июня, на слушаниях в Гааге по иску "Украина против России" украинская делегация покажет, что Суд ООН имеет полную юрисдикцию рассматривать дело по существу. Об этом пишет в Facebook замглавы МИД Елена Зеркаль.

После ее вступительного слова профессор Жан-Марк Тувенен расскажет суду, как Конвенция обязывает РФ предотвращать финансирование терроризма любыми лицами.

Затем Марне Чик будет говорить о некорректности российского толкования состава преступления "финансирование терроризма" и покажет фактологические манипуляции РФ по актам терроризма, упомянутым в иске.

Дэвид Зайонтс расскажет о соблюдении процедурных требований Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Профессор Гарольд Гонджа Коу поведает суду о том, как РФ нарушает в Крыму именно Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, "а не что-то другое, как ошибочно считает Россия".

Завершит вступления украинской делегации Джонатан Гимблетт: он объяснит, что Украина должным образом поняла статью 22 Конвенции, когда подала дело в Суд ООН.

Слушания вчера и сегодня основаны на письменных возражениях РФ по иску (почитать их здесь; осторожно, это пропаганда). Письменные объяснения Украины, которые будут развиты в выступлениях сегодня, также доступны для ознакомления.

Вчера Зеркаль объяснила, в чем опасность нынешнего заседания в Гааге.