Что срочно нужно для победы Украины – экспертная оценка
По мнению экспертов Military Media Center (медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины при Минобороны), приоритетом для достижения успехов на фронте в ближайшее время являются высокоточные боеприпасы большой дальности, артиллерийские снаряды и дроны.
В список самых необходимых видов вооружений вошли:
– ракеты для HIMARS;
– ракеты для MARS;
– снаряды калибра 155 мм;
– мины калибра 120 мм;
– ракеты для систем ПВО;
– ракеты для систем ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);
– авиационные средства поражения;
– барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе);
– танковые снаряды калибров 105 мм и 125 мм.
Эксперты подчеркивают, что западные образцы вооружений показывают большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, которые приняты на вооружение армией России. "Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом достигать всех поставленных задач с меньшим риском для жизни", – отмечают они.
Также аналитики сообщают, что ориентировочно Вооруженные Силы Украины получили от международных партнеров в течение прошлого года 117575 единиц современного вооружения и средств поражения.
- В феврале 2023 года Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.
- Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из своих арсеналов.
- ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.
- По данным Politico, ЕС ищет страны, не входящие в блок, чтобы объединить свои усилия по коллективному предоставлению боеприпасов Украине.
Читайте также: Резников бьет тревогу: ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает Европа
Комментарии