Что срочно нужно для победы Украины – экспертная оценка

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По мнению экспертов Military Media Center (медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины при Минобороны), приоритетом для достижения успехов на фронте в ближайшее время являются высокоточные боеприпасы большой дальности, артиллерийские снаряды и дроны.

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В список самых необходимых видов вооружений вошли:

– ракеты для HIMARS;

– ракеты для MARS;

– снаряды калибра 155 мм;

– мины калибра 120 мм;

– ракеты для систем ПВО;

– ракеты для систем ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);

– авиационные средства поражения;

– барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе);

– танковые снаряды калибров 105 мм и 125 мм.

Эксперты подчеркивают, что западные образцы вооружений показывают большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, которые приняты на вооружение армией России. "Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом достигать всех поставленных задач с меньшим риском для жизни", – отмечают они.

Также аналитики сообщают, что ориентировочно Вооруженные Силы Украины получили от международных партнеров в течение прошлого года 117575 единиц современного вооружения и средств поражения.

В феврале 2023 года Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.

Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из своих арсеналов.

ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.

По данным Politico, ЕС ищет страны, не входящие в блок, чтобы объединить свои усилия по коллективному предоставлению боеприпасов Украине.

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Сергій Бережний

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