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16.05.2019, 11:37

Что вы думаете о решении Вакарчука идти в Раду? Опрос LIGA.net

Что вы думаете о решении Вакарчука идти в Раду? Опрос LIGA.net - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вакарчук проигнорировал выборы президента, а теперь ведет в парламент новую партию Голос. Как вам это?

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Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук определился: он таки пойдет на выборы в Верховную Раду вместе с собственной партией Голос. Говорит, олигархи приватизировали власть, и новой фамилии на Банковой недостаточно, но у его политической силы все будет иначе. "Мы идем в парламент уничтожить старую политику и строить политику новую, которая принесет изменения. Мы не взяли у олигархов ни копейки, никто не владеет нами. Новая политика - это когда народные депутаты подотчетны не спонсорам, а избирателям", - заявил он. ОПРОС В КОНЦЕ НОВОСТИ, ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

Читайте также: Каминг-аут Вакарчука. Что мы узнали о партии Голос

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Детали планов Вакарчук раскроет позже. А пока мы ждем от нового политика его идей, редакция LIGA.net решила спросить у вас: что вы думаете о решении Вакарчука идти в политику

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Теги: выборы в Верховную Раду, Вакарчук Святослав
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