Чтобы Америку снова интересовала Европа, нужно построить отношения с нуля – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что Украина и ее европейские союзники должны построить теснейшие отношения с США буквально "с нуля". По его словам, сейчас Вашингтон рассматривает Европу как экономического партнера, но вряд ли хочет быть для нее стратегическим.

"Дональд Трамп однажды сказал: важно – это не семья, в которой ты родился, а которую ты построил. Мы должны построить теснейшие отношения с Америкой, и так новые взаимоотношения. Но как европейцы, не просто как отдельные государства", – сказал Зеленский.

Глава государства призвал европейских союзников к объединенной внешней политике и координированной дипломатии.

"Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нужна ли Америка Европы как рынку? Да. Но как союзника? Я не знаю. Чтобы ответ был да, Европа нуждается в объединенном голосе, – не десятка разных".

Зеленский анонсировал встречу с мировыми лидерами онлайн. Она должна предоставить четкое видение следующих шагов по миру, гарантиям безопасности и будущему.

"Мы работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину российского полномасштабного вторжения, мы могли собраться вместе в Киеве онлайн: все европейские лидеры, все ключевые партнеры, защищающие нашу безопасность – от Испании до Финляндии, от Британии до Польши, от Вашингтона до Токио", – сказал Зеленый.