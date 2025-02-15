Чтобы Америку снова интересовала Европа, нужно построить отношения с нуля – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что Украина и ее европейские союзники должны построить теснейшие отношения с США буквально "с нуля". По его словам, сейчас Вашингтон рассматривает Европу как экономического партнера, но вряд ли хочет быть для нее стратегическим.
"Дональд Трамп однажды сказал: важно – это не семья, в которой ты родился, а которую ты построил. Мы должны построить теснейшие отношения с Америкой, и так новые взаимоотношения. Но как европейцы, не просто как отдельные государства", – сказал Зеленский.
Глава государства призвал европейских союзников к объединенной внешней политике и координированной дипломатии.
"Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нужна ли Америка Европы как рынку? Да. Но как союзника? Я не знаю. Чтобы ответ был да, Европа нуждается в объединенном голосе, – не десятка разных".
Зеленский анонсировал встречу с мировыми лидерами онлайн. Она должна предоставить четкое видение следующих шагов по миру, гарантиям безопасности и будущему.
"Мы работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину российского полномасштабного вторжения, мы могли собраться вместе в Киеве онлайн: все европейские лидеры, все ключевые партнеры, защищающие нашу безопасность – от Испании до Финляндии, от Британии до Польши, от Вашингтона до Токио", – сказал Зеленый.
- Вчера, 14 февраля, вице-президент США выступил с речью. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Илона Маска и сказал, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а "уход Европы от основных разделяющих ценностей и США".