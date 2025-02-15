Щоб Америку знову цікавила Європа, потрібно побудувати відносини з нуля – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Україна та її європейські союзники мають побудувати якнайтісніші відносини зі США буквально "з нуля". За його словами, зараз Вашингтон розглядає Європу як економічного партнера, але навряд хоче бути для неї стратегічним.

"Дональд Трамп одного разу сказав: важливо – це не сім'я, в якій ти народився, а яку ти побудував. Ми повинні побудувати якнайтісніші взаємини з Америкою, і так, нові взаємини. Але як європейці, не просто як окремі держави", – сказав Зеленський.

Глава держави закликав європейських союзників до об'єднаної зовнішньої політики та координованої дипломатії.

"Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні, але сфокусуймось на розумінні нас самих тут, у Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європи як ринку? Так. Але як союзника? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних", – сказав президент.

Зеленський анонсував зустріч зі світовими лідерами онлайн. Вона має надати чітку візію наступних кроків щодо миру, безпекових гарантій та майбутнього.

"Ми працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю російського повномасштабного вторгнення, ми могли зібратися разом у Києві онлайн: усі європейські лідери, усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку – від Іспанії до Фінляндії, від Британії до Польщі, від Вашингтону до Токіо", – сказав Зеленський.