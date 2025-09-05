Чтобы без кумовства: глава штурмовиков ВСУ раскрыл, как получает правдивые данные о фронте

Полковник рассказал, что "постоянно меняет" своих офицеров в подразделениях и на направлениях

Валентин Манько (Фото: Facebook военного)

Чтобы получать правдивые данные о ситуации на передовой руководитель вновь созданных штурмовых войск ВСУ полковник Валентин Манько имеет своего офицера в каждом из подчиненных подразделений и проводит их ротацию. Об этом Герой Украины рассказал в интервью LIGA.net.

"Для этого [чтобы информация о передовой не была искажена] у нас есть рабочие группы. Сейчас с каждым подразделением работает мой офицер. Я их постоянно меняю в подразделениях и на направлениях, чтобы не было такого, что "ты – мой кум, друг, сват, давай доложим командиру так", – рассказал Манько.

Также, добавил он, есть конечная проверка информации – благодаря и данным беспилотников штурмовых войск, и информации от Сил беспилотных систем: "То есть мы сейчас перестраховывались максимально".

"Да и командиры бывают разные. Есть командиры, которые понимают ситуацию, передают точную информацию и принимают соответствующие командирские решения. Есть те, которые просто "жарят" людей, не понимая, зачем. То есть качество людей разное на всех уровнях", – подчеркнул полковник.