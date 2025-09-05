Щоб не було кумівства: керівник штурмових військ ЗСУ розкрив, як отримуються правдиві дані про фронт

Полковник розповів, що "постійно змінює" своїх офіцерів у підрозділах та на напрямках

Валентин Манько (Фото: Facebook військового)

Аби отримувати правдиві дані про ситуацію на передовій керівник новостворених штурмових військ ЗСУ полковник Валентин Манько має свого офіцера у кожному з підпорядкованих підрозділів й проводить їх ротацію. Про це Герой України розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Для цього [аби інформація про передову не була спотворена] в нас є робочі групи. Зараз з кожним підрозділом працює мій офіцер. Я їх постійно змінюю у підрозділах та на напрямках, щоб не було такого, що "ти – мій кум, друг, сват, давай доповімо командиру отак", – розповів Манько.

Також, додав він, є кінцева перевірка інформації – завдяки і даним безпілотників штурмових військ, і інформації від Сил безпілотних систем: "Тобто ми зараз перестраховувалися максимально".

"Та й командири є різні. Є командири, які розуміють ситуацію, передають точну інформацію і приймають відповідні командирські рішення. Є ті, які просто "жарять" людей, не розуміючи, нащо. Тобто якість людей різна на всіх рівнях", – наголосив полковник.