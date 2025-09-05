"Сам ледь не потрапив у пастку". Глава штурмовиків назвав неправду про стан на передовій – найгіршим

Полковник Манько розповів, як одного разу з побратимами пішов на позиції, на яких, як виявилось, нікого не було

Валентин Манько (Фото: Facebook військового)

Найгірше – це спотворені дані про стан справ на фронті, які передаються командуванню, заявив керівник новостворених штурмових військ ЗСУ, Герой України полковник Валентин Манько. В інтерв'ю LIGA.net військовий розповів, як сам "ледь в пастку не потрапив" через нерозуміння ситуації на передовій.

Журналістка зауважила, що, за однією з версій, військового призначили на цю посаду, оскільки йому довіряє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Окрім цього, на Манька покладено функцію контролю достовірності інформації, яку отримує командування – так само як і на керівника Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

"Так точно. Найгірше, що може бути, – це нерозуміння переднього краю. У нас були ситуації, коли ми мало багато втрат через те, що прислухалися до інформації про стан справ у певній смузі, який не відповідав реальним діям. Я так сам ледь в пастку не потрапив, бо ми виходимо на позиції, я з хлопцями пішов, а на тих позиціях, виявляється, нікого немає", – відповів глава штурмових військ.

За його словами, коли головком розуміє всю повноту інформації, тоді штурмовики зможуть своєчасно реагувати.

Манько зазначив: і Мадяр, і штурмові війська можуть "по-своєму" перевіряти інформацію стосовно ситуації на передовій.

"Коли ми розуміли, припустимо, що по Запоріжжю (йдеться про область. – Ред.) у нас трошки є біда, ми доповіли головкому, він проаналізував, і дали певні бойові розпорядження, щоби її зменшити. Ми вже своїми військами розуміємо, де є в нас загроза, і перебуваємо на витягнуту руку від тої проблеми, яка буде завтра", – розповів військовий.

Він зауважив: коли у командування немає розуміння про стан справ на фронті, то "ми... втрачаємо території та, що найстрашніше, – ми втрачаємо людей".

"Відколи ми почали діяти інакше, це змінилось. Наприклад, наші хлопці за останній тиждень набрали десь близько 80 полонених", – підсумував полковник.