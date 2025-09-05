"Сам едва не попал в ловушку". Глава штурмовиков назвал неправду о передовой – наихудшим

Полковник Манько рассказал, как однажды с побратимами пошел на позиции, на которых, как оказалось, никого не было

Валентин Манько (Фото: Facebook военного)

Хуже всего – это искаженные данные о состоянии дел на фронте, которые передаются командованию, заявил руководитель новосозданных штурмовых войск ВСУ, Герой Украины полковник Валентин Манько. В интервью LIGA.net военный рассказал, как сам "едва в ловушку не попал" из-за непонимания ситуации на передовой.

Журналистка отметила, что, по одной из версий, военного назначили на эту должность, поскольку ему доверяет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Кроме того, на Манько возложена функция контроля достоверности информации, которую получает командование – так же как и на руководителя Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

"Так точно. Худшее, что может быть, – это непонимание переднего края. У нас были ситуации, когда мы имели много потерь из-за того, что прислушивались к информации об обстановке в определенной полосе, которая не соответствовала реальности. Я лично едва в ловушку не попал, потому что мы выходим на позиции, я сам с ребятами пошел, а на тех позициях, оказывается, никого нет", – ответил глава штурмовых войск.

По его словам, когда главком понимает всю полноту информации, тогда штурмовики смогут своевременно реагировать.

Манько отметил: и Мадяр, и штурмовые войска могут "по-своему" проверять информацию о ситуации на передовой.

"Когда мы понимали, допустим, что по Запорожью (речь идет об области. – Ред.) у нас немножко беда, мы доложили главкому, он проанализировал, и дали определенные боевые распоряжения, чтобы ее уменьшить. Мы уже своими войсками понимаем, где у нас угроза, и находимся на вытянутую руку от той проблемы, которая будет завтра", – рассказал военный.

Он отметил: когда у командования нет понимания о состоянии дел на фронте, то "мы... теряем территории и, что самое страшное, – мы теряем людей".

"С тех пор как мы начали действовать иначе, это изменилось. Например, наши ребята за последнюю неделю набрали где-то около 80 пленных", – подытожил полковник.