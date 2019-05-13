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13.05.2019, 10:54

Чубаров дал совет Зеленскому: Должен начинать с Крыма

Чубаров дал совет Зеленскому: Должен начинать с Крыма - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Меджлиса считает, что избранному президенту "никуда не деться от крымскотатарской проблемы"

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Если избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить территориальную целостность Украины, свою деятельность он должен начать с решения проблемы временно оккупированного Крыма.  Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Укринформ.

"Любой президент, независимо от его фамилии, если его деятельность будет направлена ​​на восстановление территориальной целостности Украины, он должен начинать с Крыма. И ему никуда не деться от крымскотатарской проблемы, потому что это одна из самых актуальных, самых болезненных проблем, и ему придется работать со всеми партнерами Украины на международной арене", - отметил Чубаров.

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По его словам, "в середине страны ему нужно будет работать со всеми политическими силами, и в первую очередь с Меджлисом крымскотатарского народа".

Чубаров считает, что по состоянию на 12 мая на сегодняшний день Зеленский ничего не сказал относительно решения проблемы Крыма, чтобы это можно было обсуждать.

Он уточнил, что представители Меджлиса, которые владеют исчерпывающей информацией, готовы ее предоставить. "Если его команде нужно будет очень подробно и детально изложить, мы это сделаем", - заверил Чубаров.

12 мая советник по национальной обороне и безопасности в команде у избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что военным способом можно вернуть Донбасс и Крым, но он не будет советовать никому такой вариант.

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, Рефат Чубаров, территориальная целостность
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