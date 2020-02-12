Чубаров о "воде в Крым за Донбасс" Арахамии: Продать нас за воду

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Идея главы фракции партии Слуга народа Давида Арахамии о подаче воды в захваченный РФ Крым в обмен на уступки Кремля по Донбассу - это попытка "продать нас за воду". Так сказал UA:Крим председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который является депутатом жестко оппозиционной СН партии Евросолидарность.

"Если кто-то в государстве пролагает, что можно будет сдать народ крымских татар, сдать всех украинцев, а их там (в Крыму, - ред.) не менее 500 000... Сейчас напротив меня сидит владыка Климент. Он мне глазами показывает, что мы никогда не допустим, что государство может продать нас за воду... Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - заявил нардеп.

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РФ захватила Крым в 2014-м. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Международные организации, в том числе ГА ООН, осудили действия Кремля. Против РФ ввели санкции. До оккупации Крыма Украина на 85% обеспечивала потребности полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет туда от Днепра. Его перекрыли после вторжения РФ.

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