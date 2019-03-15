Чубаров объяснил, как может произойти деоккупация Крыма

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что деоккупация Крыма произойдет политико-правовым путем. Об этом он заявил в интервью Фокусу.

"Деоккупация произойдет политико-правовым путем. У Киева имеются весомые аргументы для международных переговоров, но статус крымскотатарской автономии станет еще одним очень важным и понятным миру доводом. При любых обстоятельствах Украина может опираться на такую существенную часть международного права, как право коренных народов на самоопределение", - отметил Чубаров.

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По его словам, сегодня Россия сознательно населяет Крым гражданами РФ.

"По некоторым данным, за пять лет приехало более 400 тысяч россиян. Москва будет настаивать на том, что они являются местными жителями и имеют право влиять на будущее Крыма. И вот в этом случае крымскотатарская автономия станет для Украины полезным аргументом в международных переговорах", - подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что "наша позиция заключается в том, что все, приехавшие после 2014 года, должны покинуть полуостров".

"После деоккупации не будет тотального преследования крымчан. Наказание должны понести лишь активные коллаборанты, остальные будут комфортно чувствовать себя в Крыму, интегрироваться в украинское общество. Однако они должны четко знать, каким будет устройство Крыма, как формируются органы местной и республиканской власти, как сбалансированы права и ответственность этнических общин", - сказал Чубаров.

Отвечая на вопрос, возможно ли, возвращение Крыма в ближайшие десятилетия, Чубаров сказал: "Этого никто не знает. Не исключаю, что может произойти какое-то абсолютно неординарное событие. Сегодня Путин шантажирует Запад ядерной кнопкой, однако неизвестно, где граница между шантажом и готовностью нанести удар. Терпение Запада лопнет, когда угроза России перерастет в реальное вторжение на территорию государства - члена НАТО".

По его мнению, возможны и другие неожиданные повороты событий. "В начале 1991 года никто не представлял, что Советский Союз рухнет так быстро. Что-то подобное может случиться и с Россией. И это может произойти в любой момент", - отметил Чубаров.

19 февраля 2019 года Чубаров заявлял, что Порошенко ждут проекта изменений в Конституцию по Крыму.