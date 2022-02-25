CNN: США могут выделить до $10 млрд на укрепление восточных рубежей НАТО
Как сообщает CNN, в Сенате Соединенных Штатов обсуждается план по укреплению восточных рубежей Североатлантического альянса. В разговоре с телеканалом один из сенаторов сказал, что "существует широкое двухпартийное соглашение" по законодательству о чрезвычайном финансировании.
Эту информацию он сообщил после телефонного разговора с коллегами из Сената и докладчиками из администрации президента Джо Байдена. Речь идет о помощи для укрепления оборонного потенциала союзников по НАТО на восточном фланге альянса. А также о помощи с беженцами и гуманитарными потребностями.
Как уточняет CNN, администрация не уточнила, какая сумма потребуется, но сам сенатор оценил пакет в сумму до $10 млрд.
Напомним, ранее Россия выставила категорические требования, чтобы НАТО "отправлялся на рубежи 1997 года", когда членами Альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии.
Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что агрессия России является не только нападением на Украину, но и на всю Европу, а также на демократии Запада.
- 21 января 2022 года в МИД РФ заявили, что российские требования по "гарантиям безопасности" подразумевают вывод сил, техники и вооружений НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.
- В Болгарии ответили, что страна давно сделала свой выбор, став членом НАТО, и будет самостоятельно решать, как обороняться.
- В МИД Румынии отвергли "неуместные и безосновательные" требования России. Там напомнили, что усиление военного потенциала НАТО в Румынии произошло в ответ на агрессивное поведение РФ, в частности оккупацию украинского Крыма.
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