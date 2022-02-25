UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

CNN: США могут выделить до $10 млрд на укрепление восточных рубежей НАТО

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 04:11
CNN: США могут выделить до $10 млрд на укрепление восточных рубежей НАТО - Фото
Перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (фото - NATO)

Как сообщает CNN, в Сенате Соединенных Штатов обсуждается план по укреплению восточных рубежей Североатлантического альянса. В разговоре с телеканалом один из сенаторов сказал, что "существует широкое двухпартийное соглашение" по законодательству о чрезвычайном финансировании.

Эту информацию он сообщил после телефонного разговора с коллегами из Сената и докладчиками из администрации президента Джо Байдена. Речь идет о помощи для укрепления оборонного потенциала союзников по НАТО на восточном фланге альянса. А также о помощи с беженцами и гуманитарными потребностями.

Как уточняет CNN, администрация не уточнила, какая сумма потребуется, но сам сенатор оценил пакет в сумму до $10 млрд.

Напомним, ранее Россия выставила категорические требования, чтобы НАТО "отправлялся на рубежи 1997 года", когда членами Альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что агрессия России является не только нападением на Украину, но и на всю Европу, а также на демократии Запада.

  • 21 января 2022 года в МИД РФ заявили, что российские требования по "гарантиям безопасности" подразумевают вывод сил, техники и вооружений НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. 
  • В Болгарии ответили, что страна давно сделала свой выбор, став членом НАТО, и будет самостоятельно решать, как обороняться. 
  • В МИД Румынии отвергли "неуместные и безосновательные" требования России. Там напомнили, что усиление военного потенциала НАТО в Румынии произошло в ответ на агрессивное поведение РФ, в частности оккупацию украинского Крыма.
Фёдор Орищук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Cенат США нато
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 