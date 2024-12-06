CNN: Стали известны подробности встречи Ермака с представителями Трампа в Вашингтоне

На встрече не присутствовал Кит Келлог, так как он ранее уже встречался с Ермаком в Украине, говорят информаторы

Андрей Ермак (Фото: t.me/ermaka2022)

Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 декабря встречался в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем. Подробности встречи сообщает CNN со ссылкой на трех анонимных собеседников, знакомых с ситуацией.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам одного из собеседников, на встрече также присутствовал замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев. Разговор не был направлен на обсуждение потенциального плана мира или вопросов решения войны.

Представители Украины попытались рассказать представителям Трампа оценку ситуации на поле боя и наладить отношения, сказал один из собеседников. По его словам, украинские чиновники выразили надежду, что Силы обороны продолжат находиться на нынешних позициях до момента вступления Трампа в должность президента США.

Также Ермак и Боев предложили общую схему оборонной стратегии, но без подробностей.

Встреча длилась больше часа и, по словам одного из собеседников, украинские представители остались ею довольны и считают, что выполнили свои цели.

На встрече не присутствовал спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Как отметил один из собеседников, Келлог посещал Украину в прошлом и знаком с Ермаком. Поэтому встреча для "установления первоначальных межличностных контактов" была им ни к чему.

Что касается личной встречи президента Владимира Зеленского с Трампом до его инаугурации, то сейчас у украинского лидера таких планов нет, сказало одно из осведомленных лиц.

4 декабря стало известно как может выглядеть мирный план Трампа по войне России против Украины. По информации Reuters, могут обсуждаться уступки территорий Украины России и отказ от НАТО.

5 декабря Reuters сообщало, что Ермак с командой встретился с представителями Трампа в Вашингтоне. Ожидалось, что на встрече будет и Кит Келлог.