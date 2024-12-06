CNN: Стали відомі подробиці зустрічі Єрмака з представниками Трампа у Вашингтоні

На зустрічі не був присутній Кіт Келлог, оскільки він раніше вже зустрічався з Єрмаком в Україні, кажуть інформатори

Андрій Єрмак (Фото: t.me/ermaka2022)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 грудня зустрічався у Вашингтоні з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та новим радником Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волцем. Подробиці зустрічі повідомляє CNN із посиланням на трьох анонімних співрозмовників, знайомих із ситуацією.

За словами одного зі співрозмовників, на зустрічі також був присутній заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв. Розмова не була спрямована на обговорення потенційного плану миру чи вирішення війни.

Представники України спробували розповісти представникам Трампа оцінку ситуації на полі бою та налагодити відносини, сказав один зі співрозмовників. За його словами, українські чиновники висловили сподівання, що Сили оборони продовжуватимуть перебувати на нинішніх позиціях до моменту вступу Трампа на посаду президента США.

Також Єрмак та Боєв запропонували загальну схему оборонної стратегії, але без подробиць.

Зустріч тривала понад годину і, за словами одного зі співрозмовників, українські представники залишилися нею задоволені та вважають, що виконали свої цілі.

На зустрічі не був присутній спецпредставник по Україні Кіт Келлог. Як зазначив один зі співрозмовників, Келлог відвідував Україну в минулому і знайомий з Єрмаком. Тому зустріч для "встановлення початкових міжособистісних контактів" була їм ні до чого.

Що стосується особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з Трампом до його інавгурації, то зараз український лідер таких планів не має, сказала одна з обізнаних осіб.

4 грудня стало відомо, як може виглядати мирний план Трампа щодо війни Росії проти України. За інформацією Reuters, можуть обговорюватися поступки територій України Росії та відмова від НАТО.

5 грудня Reuters повідомляло, що Єрмак із командою зустрівся з представниками Трампа у Вашингтоні. Очікувалося, що на зустрічі буде і Кіт Келлог.