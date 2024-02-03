Corriere della Sera: Орбану пригрозили лишением права голоса на саммите ЕС 1 февраля

Вопрос о решении стоял не только из-за помощи Украине, но и из-за опасности допустить прецедент раскола в ЕС

Виктор Орбан (Скриншот из видео)

Лидеры стран-членов Евросоюза пригрозили Венгрии лишением голоса в Совете ЕС, если ее премьер Виктор Орбан будет пытаться заблокировать выделение 50 млрд евро для Украины на саммите 1 февраля. Так утверждает итальянская газета Corriere della Sera.

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По данным издания, премьер Италии Джорджия Мелони помогла в переговорах с Орбаном. Кроме того, венгерский лидер уступил якобы благодаря совместным усилиям лидеров ЕС, которые "пригрозили ему наказанием".

Оно заключалось в лишении Венгрии голоса в соответствии со статьей 7 Устава ЕС. Это означало бы, что Орбан не мог бы участвовать в принятии решений.

16 декабря 2023 года итальянская газета Libero писала, что Мелони якобы также смогла донести до Орбана необходимость дать зеленый свет переговорам о будущем членстве в ЕС Украины и Молдовы, а также предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить 50 млрд. евро Украине в 2024-2027 годах. Первым это сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

На саммите до последнего было неизвестно, не заблокирует ли Орбан помощь, подобно тому, как сделал в прошлый раз в середине декабря.

Подтверждение соглашения состоялось после частных разговоров Орбана с Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и тремя влиятельными лидерами Евросоюза – немецким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони.

Соглашение предусматривает ежегодное обсуждение пакета помощи и возможность пересмотреть его через два года, "если это потребуется", но без права вето для Будапешта.

Новый Инструмент для Украины (Ukraine Facility), предусматривающий выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах, готовили с июня 2023 года, когда его впервые представила Европейская комиссия. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.

Последний транш от Евросоюза в рамках предварительной 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. 2023 Европейский Союз стал крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребностей во внешнем финансировании государства.

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