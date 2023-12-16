Libero: Не блокувати членство України в ЄС Орбана переконала прем'єрка Італії Мелоні

Журналісти стверджують, що під час голосування щодо України угорський прем'єр залишив залу, але це була стратегія, заздалегідь узгоджена з Римом

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА)

Журналісти газети Libero без посилання на джерела стверджують, що переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана не блокувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу змогла його італійська колега Джорджа Мелоні.

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За даними Libero, Мелоні нібито змогла донести до Орбана необхідність дати зелене світло переговорам про майбутнє членство в ЄС України та Молдови, а також надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Журналісти стверджують, що під час голосування щодо України угорський прем'єр залишив залу, але це була стратегія, заздалегідь узгоджена з Римом.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що запропонував Орбану вийти із зали та "випити кави" під час голосування за Україну.

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські й українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України й Молдови до ЄС.

15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш пригрозив Європейському Союзу подальшим шантажем із боку Будапешта в контексті вступу України до ЄС.

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