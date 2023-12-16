Libero: Не блокировать членство Украины в ЕС Орбана убедила премьер Италии Мелони

Журналисты утверждают, что во время голосования по Украине венгерский премьер покинул зал, но это была стратегия, предварительно согласованная с Римом

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА)

Журналисты газеты Libero без ссылки на источники утверждают, что убедить премьера Венгрии Виктора Орбана не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз смогла его итальянская коллега Джорджа Мелони.

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По данным Libero, Мелони якобы смогла донести до Орбана необходимость дать зеленый свет переговорам о будущем членстве в ЕС Украины и Молдовы, а также предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Журналисты утверждают, что во время голосования по Украине венгерский премьер покинул зал, но это была стратегия, предварительно согласованная с Римом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложил Орбану выйти из зала и выпить кофе во время голосования за Украину.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

15 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаш пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС.

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