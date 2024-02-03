Corriere della Sera: Орбану пригрозили позбавленням права голосу на саміті ЄС 1 лютого

Питання про рішення стояло не тільки через допомогу Україні, а й через небезпеку допустити прецедент розколу в ЄС

Віктор Орбан (Скриншот з відео)

Лідери країн-членів Євросоюзу пригрозили Угорщині позбавленням голосу у Раді ЄС, якщо її прем'єр Віктор Орбан намагатиметься заблокувати виділення 50 млрд євро для України на саміті 1 лютого. Так стверджує італійська газета Corriere della Sera.

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За даними видання, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні посприяла в переговорах з Орбаном. Крім того, угорський лідер поступився нібито завдяки спільним зусиллям лідерів ЄС, які "пригрозили йому покаранням".

Воно полягало у позбавленні Угорщини голосу згідно зі статтею 7 Статуту ЄС. Це означало б, що Орбан не зміг би брати участь в ухваленні рішень.

16 грудня 2023 року італійська газета Libero писала, що Мелоні нібито також змогла донести до Орбана необхідність дати зелене світло переговорам про майбутнє членство в ЄС України та Молдови, а також надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

На саміті Європейської ради в Брюсселі 1 лютого лідери ЄС домовилися виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках. Першим це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

На саміті до останнього було невідомо, чи не заблокує Орбан допомогу, подібно тому, як зробив минулого разу в середині грудня.

Підтвердження угоди відбулося після приватних розмов Орбана з Мішелем, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і трьома найвпливовішими лідерами Євросоюзу – німецьким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

Угода передбачає щорічне обговорення пакета допомоги й можливість переглянути його через два роки, "якщо це буде потрібно", але без права вето для Будапешта.

Новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility), що передбачає виділення 50 млрд євро у 2024-2027 роках, готували з червня 2023 року, коли його вперше представила Європейська комісія. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься рядом умов та графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.

Останній транш від Євросоюзу у рамках попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. 2023 року Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили понад 45% потреб у зовнішньому фінансуванні держави.

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