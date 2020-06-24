COVID-19. Cпикер Рады не видит оснований для переноса местных выборов

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не видит оснований для переноса местных выборов в связи с эпидемией коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

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По его словам, местные выборы предусмотрены Конституцией и изменить срок сложно.

"Юридических механизмов и оснований, почему это нужно будет сделать пока еще, по состоянию на сегодня (23 июня, - ред.), я не вижу. Будем надеться, что мы не будем идти по негативному сценарию, у нас будет все хорошо, и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года. По крайней мере, сегодня все к этому должны готовиться: и Кабмин, и Верховная Рада также", - считает Разумков.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября этого года.

В феврале 2020-го экс- спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов в ОРДЛО осенью.

Курт Волкер 19 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил о невозможности переноса местных выборов в Украине.

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