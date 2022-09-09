"Даже не Крым". Подоляк считает, что переломом в войне станет падение Донецка или Луганска

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что окончательным переломным моментом в войне станет даже не деоккупация Крыма, а освобождение Донецка и Луганска. После этого можно будет прогнозировать, когда закончится война, сказал Подоляк в эфире телеканала FREEДом.

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Комментируя контрнаступательные действия ВСУ на Харьковском направлении и на юге, Подоляк сказал, что "сегодня происходит не перелом – сегодня происходит то, что и должно было происходить".

"Украина показывает, как она будет воевать, как она будет освобождать территории, включая Крым. Это будут абсолютно продуманные и стратегически, и тактически мероприятия на разных направлениях", – сказал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, окончательный перелом, после которого станет понятно, что с РФ будут происходить "фундаментальные трансформации", случится после того, как падет один из двух ключевых для РФ городов – Донецк и Луганск.

"Вот в этот момент, собственно, все и закончится. Мы сможем уже четко математически прогнозировать, когда закончится война. Это вопрос даже не Крыма, а вопрос Луганска и Донецка. Это чрезвычайно важно, потому что вокруг этих двух городов и построена вся эта риторика странных субъектов из РФ, которые рассказывают о какой-то бомбежке Донбасса", – сказал Подоляк.

На Харьковском направлении украинские силы с начала недели освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

С 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий на разных направлениях – это десятки населенных пунктов.

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Оксана Житнюк

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