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Дальнобойная разведка. Украина взялась за модернизацию Кольчуги

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 13:17
Дальнобойная разведка. Украина взялась за модернизацию Кольчуги - Фото
Кольчуга (Фото - Укроборонпром)

Для Вооруженных сил Украины начали модернизацию мобильной автоматизированной станции радиотехнической разведки Кольчуга. Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.

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Заказ по обновлению Кольчуги получил один из научно-производственных комплексов.

Уточняется, что в заказе указана основная задача – улучшение характеристик работы оборудования.

Скриншот Facebook
СПРАВКА. Кольчуга — украинская автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки. Серийное производство начато в 1987 году на заводе Топаз в Донецке, в 2014 году перенесено в Запорожье на предприятие Искра. В 2007 году стоимость станции оценивалась в $5 млн. Кольчуга способна не только обнаруживать, но и распознавать наземные (надгоризонтные) и воздушные цели. В памяти системы записаны разнообразные образцы предполагаемых целей. Систему трудно обнаружить – радиоволн не излучает.  Комплекс состоит из трех станций. Он способен с высокой точностью определять координаты наземных и надводных целей, маршруты их движения на расстоянии до 600 км в глубину территории и на 1000 км по фронту, а для воздушных целей, летящих на высоте 10 км, — до 800 км.
  • В 2018 году Израиль купил у Украины станцию радиотехнической разведки Кольчуга-М.
  • С 25 января 2022 года британские армейские инструкторы начали обучать украинских военных обращаться с противотанковыми комплексами NLAW.
  • 4 февраля украинские военные учились использовать американский противобункерный гранатомет SWAM-D – M141 Bunker Defeat Munition.

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Яна Катасонова
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минобороны станция разведка модернизация Кольчуга
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