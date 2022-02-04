Украинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фото

Украинские военные учатся использовать американский противобункерный гранатомет SWAM-D – M141 Bunker Defeat Munition. Об этом сообщает Армія Inform.

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Обучение проходит в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Сагайдачного. Военные изучают теорию, практическое применение и тактику использования гранатомета. Первая группа уже закончила курс, вторая – на подходе.

Отмечается, что вторая группа – больше, курс изучают более 40 человек. Преимущественно – инструкторско-преподавательский состав разных учебных центров и военные из боевых частей операции объединенных сил.

Украинские военные также показали американским инструкторам свою тактику работы с подобным оружием, чтобы получить одобрение или замечания по применению гранатомета M141.

Сегодня в Международном центре миротворчества академии состоится завершающий этап обучения – практические стрельбы.

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СПРАВКА. M141 Bunker Defeat Munition – однозарядный реактивный гранатомет, предназначенный для уничтожения противника в укреплениях, домах и легкой бронетехники. В зависимости от цели боеприпас может взрываться как после столкновения с препятствием, так и после проникновения. Боеприпас – неуправляемый, стабилизируется оперением, которое раскрывается.

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