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04.02.2022, 11:04

Украинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фото

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Украинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фото
Украинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фото
Украинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фотоУкраинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фото

Украинские военные учатся использовать американский противобункерный гранатомет SWAM-D – M141 Bunker Defeat Munition. Об этом сообщает Армія Inform.

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Обучение проходит в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Сагайдачного. Военные изучают теорию, практическое применение и тактику использования гранатомета. Первая группа уже закончила курс, вторая – на подходе.

Отмечается, что вторая группа – больше, курс изучают более 40 человек. Преимущественно – инструкторско-преподавательский состав разных учебных центров и военные из боевых частей операции объединенных сил.

Украинские военные также показали американским инструкторам свою тактику работы с подобным оружием, чтобы получить одобрение или замечания по применению гранатомета M141.

Сегодня в Международном центре миротворчества академии состоится завершающий этап обучения – практические стрельбы.

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СПРАВКА. M141 Bunker Defeat Munition – однозарядный реактивный гранатомет, предназначенный для уничтожения противника в укреплениях, домах и легкой бронетехники.

В зависимости от цели боеприпас может взрываться как после столкновения с препятствием, так и после проникновения. Боеприпас – неуправляемый, стабилизируется оперением, которое раскрывается.

Украинские военные учатся воевать американским "уничтожителем бункеров" – фото

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Теги: армия Украины, ВСУ, оружие, вооружение, гранатомет, вторжение, войска россии, M141 Bunker Defeat Munition, инструкторы, SWAM-D
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