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Данилов: Чеченцы, у которых была "задача" в Украине 24 февраля, могут оказаться в Молдове

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 21:46
Данилов: Чеченцы, у которых была
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "подонки, которые были 24-26 февраля (2022 года. – Ред.) в составе так называемой чеченской группировки на нашей территории" и имели здесь "задание", теперь находятся в Турции, откуда могут быть переброшены в Молдову для участия в запланированном Россией государственном перевороте. Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

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Он напомнил, что недавно украинская разведка передала Молдове план России по осуществлению государственного переворота в этой стране "для того, чтобы там была точка напряжения, на которую мы должны были бы обращать максимальное внимание".

"Более того, я могу сказать, что некоторые из тех подонков, которые были 24-26 февраля в составе так называемой чеченской группировки на нашей территории, на сегодняшний день работают "спасателями" в Турции. Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, чтобы не произошло" так, чтобы эти "спасатели" не оказались в Кишиневе", – сказал он.

Данилов отметил, что украинские органы знают их фамилии, "потому что мы их отслеживали в свое время, потому что у них задача была лично с 24 февраля".

Вадим Ребрина
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Турция Молдова Алексей Данилов
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