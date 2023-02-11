Данилов: Чеченцы, у которых была "задача" в Украине 24 февраля, могут оказаться в Молдове

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "подонки, которые были 24-26 февраля (2022 года. – Ред.) в составе так называемой чеченской группировки на нашей территории" и имели здесь "задание", теперь находятся в Турции, откуда могут быть переброшены в Молдову для участия в запланированном Россией государственном перевороте. Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

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Он напомнил, что недавно украинская разведка передала Молдове план России по осуществлению государственного переворота в этой стране "для того, чтобы там была точка напряжения, на которую мы должны были бы обращать максимальное внимание".

"Более того, я могу сказать, что некоторые из тех подонков, которые были 24-26 февраля в составе так называемой чеченской группировки на нашей территории, на сегодняшний день работают "спасателями" в Турции. Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, чтобы не произошло" так, чтобы эти "спасатели" не оказались в Кишиневе", – сказал он.

Данилов отметил, что украинские органы знают их фамилии, "потому что мы их отслеживали в свое время, потому что у них задача была лично с 24 февраля".

9 февраля президент Владимир Зеленский в выступлении в Евросовете сообщил, что украинская разведка перехватила план России по "установлению контроля" над Молдовой и что он предупредил об этом президента Майю Санду.

В Молдове подтвердили, что действительно получили такую информацию.

10 февраля правительство Молдовы ушло в отставку.

Вадим Ребрина

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