Данилов: Если бы Молдова и Грузия решили вернуть свои территории, нам бы это очень помогло

Украине было очень помогло, если бы сегодня Молдова и Грузия начали предпринимать активные шаги по возвращению своих территорий, которые оккупировала Россия. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам секретаря СНБО, открытие других фронтов очень помогло бы Украине в войне с российскими оккупантами.

"После того как Нагорный Карабах сегодня ввел на своей территории военное положение, Армения обратилась в РФ, чтобы она помогла им войсками. Но Россия снимала оттуда войска и отправляла в Украину на прошлой неделе, – сказал Данилов. – Сегодня помощь, которую Россия обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, вряд ли там появится".

Секретарь СНБО обратил внимание, что после заявления Японии по поводу четырех островов Курильской гряды, которые РФ оккупировала после Второй мировой войны, Россия начала там учения, но с небольшим количеством военных – потому что "их всех отправили сюда".

"Чем все это закончится, неизвестно. Если бы сегодня и Молдова, и Грузия занимались возвращением своих территорий, это нам очень помогло бы", – отметил Данилов.

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Наталия Медведева

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