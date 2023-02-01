Данилов: Грузия хочет прицепиться к нашей победе и кровью украинцев вернуть свои земли

Грузия хочет приобщиться к будущей победе Украины над Россией, хотя проигнорировала призывы к общей борьбе с РФ, а сейчас "издевается" над украинскими гражданами – в частности, над экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя слова президента Грузии Саломе Зурабишвили.

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В интервью Bloomberg Зурабишвили заявила, что Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации части Грузии в рамках возможного будущего мирного соглашения между Украиной и РФ. Она считает, что "вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий".

Данилов, комментируя российско-украинскую войну, отметил, что Украина в любом случае обязательно победит.

"Единственное, мир довольно странный. Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что когда мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения, мы должны туда включить Абхазию, ту часть Грузии, которую РФ оккупировала в 2008 году", – сказал Данилов.

При этом он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он призывал Грузию помогать и общими усилиями бороться с РФ, но тогда Грузия "в лице этих же лиц отмолчалась".

"Более того, сделала еще какое-то замечание о том, чего я лезу в их дела. А сейчас они хотят прицепиться к нашей победе и считать, что так нужно. Может так и нужно, но для этого надо по-человечески относиться к нашим гражданам", – сказал он, напомнив о том, что Тбилиси удерживает в тюрьме и "издевается" над Саакашвили.

Данилов добавил, что с одной стороны власти Грузии хотят, чтобы кровью украинцев они вернули себе свои земли, а с другой – издеваются над гражданами Украины в лице Саакашвили. Секретарь СНБО назвал это недопустимым.

В этом же интервью президент Грузии отказалась отвечать на вопрос, намерена ли она помиловать Саакашвили. Она сказала, что не считает, что этот "отдельный случай" может помешать получению Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС.

Ранее в МИД заявили, что Тбилиси и Москва "обмениваются реверансами" на фоне того, что Россия продолжает оккупацию части не только украинской, но и грузинской территории, и в такой ситуации пророссийская риторика Грузии является "политической подлостью".

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Оксана Житнюк

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