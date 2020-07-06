Данилов: Мы еще в январе знали об угрозе коронавируса, Зеленский тоже знал

Секретарь СНБО Данилов, говорит, что к удару коронавируса "очень мощно готовились" еще с января, но многие люди не понимали всей угрозы COVID-19

В Совете нацбезопасности и обороны еще с января знали об угрозе распространения коронавирусной болезни COVID-19, президент Владимир Зеленский также был проинформирован. Об этом в интервью Украинской правде рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Окончательно мы убедились, что это большая проблема, 25 января, когда получили данные нашей разведки<…> Уже с 11-го января, несмотря на ситуацию с Тегераном (сбитым в Иране Boeing-737 МАУ, - ред.), отдельная группа уже начинала отрабатывать COVID-19. А с 20-го января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый, каждый день это отрабатывали", - говорит Данилов.

Чиновник говорит, что в СНБО собрали группу специалистов, прежде всего вирусологов, которые раз в два-три дня давали прогнозы. Зеленский, отмечает он, с первого дня был проинформирован и серьезно воспринял угрозу.

По словам Данилова, в январе Китай начал массово закупать медтовары, но СНБО не мог запретить их экспорт, поскольку является координационным, а не исполнительным органом. В то же время Совет убеждал сделать это Кабмин, направив два обращения. Правительство Алексея Гончарука отреагировало на первое письмо СНБО 31 января, но второе оставило без реакции, отмечает чиновник.

В целом Данилов говорит, что власть "очень мощно готовилась" к удару пандемии. Но в то же время он признал, что в начале координация действий была недостаточной, так как "очень многие люди" не понимали всей угрозы, думая, что распространение коронавируса прекратится летом, либо не выйдет за пределы китайского Уханя.

из-за того, что в начале года не был приостановлен экспорт медицинских масок и других средств защиты, несмотря на обращение СНБО . В конце марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело против на тот момент уже экс-премьера Гончарука

31 января и обсудили возможность запрета экспорта медтоваров. Планировалось, что экспорт запретят, когда в Украине появится первый заболевший COVID-19. Гончарук ответил , что в Кабмине созвали совещание после обращения СНБОи обсудили возможность запрета экспорта медтоваров. Планировалось, что экспорт запретят, когда в Украине появится первый заболевший COVID-19.

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Марк Сировой

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