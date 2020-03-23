Гончарук прокомментировал дело против него из-за экспорта масок

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал открытие уголовного дела по факту служебного несоответствия чиновников его Кабмина из-за того, что не был приостановлен экспорт медицинских масок и других средств защиты. Об этом Гончарук написал в Facebook.

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По информации САП, которая зарегистрировала уголовное дело, секретарь СНБО Алексей Данилов обращался к Гончаруку с просьбой ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая может быть использована для борьбы с распространением коронавируса, 31 января и 8 февраля 2020 года.

Гончарук отметил, что 31 января, в день получения письма, созвал совещание и отреагировал срочным поручением главе Минздрава, а также другим членам правительства. 3 февраля на заседании Кабмина был одобрен национальный план противоэпидемиологических мероприятий, в котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украину. В подтверждение Гончарук опубликовал соответствующие документы.

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По словам бывшего премьера, в начале февраля рассматривались три сценария развития ситуации - сценарий без заражений в Украине, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия.

"Поэтому действия правительства должны быть соответствующими ситуации. На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая. Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели за неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев", - написал Гончарук.

11 марта п артию защитных медицинских масок выявили ночью на границе с Польшей военнослужащие Львовского погранотряда.

13 марта партия масок и респираторов была обнаружена в аэропорту Борисполь.