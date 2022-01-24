Данилов о данных Британии по Мураеву: Не сенсация. Мы знаем, что такое пятая колонна

Секретарь Совета безопасности и нацобороны Алексей Данилов заявил, что информация британской разведки о планах Кремля привести к власти в Украине экс-нардепа Евгения Мураева не стала сенсацией или чем-то новым. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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"Для кого это сенсация? <…> Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых английская разведка не называет, четко осознаем фамилии, имена, отчества этих людей. Знаете, как говорится: а вы не можете всех огласить? Зачем вы их придерживаете? Огласите, пожалуйста, всех. Гораздо интереснее будет", – сказал Данилов.

Он также заявил, что в СНБО четко отдают себе отчет, что такое пятая колонна, чем она занимается, потому превентивно принимались решения и запрещалось вещание трех телеканалов, которые были средствами российской пропаганды (NewsOne, Zik и 112, – ред.).

Журналистка отметила, что речь идет о "каналах Медведчука", однако теканал Мураева НАШ до сих пор работает.

Секретарь СНБО ответил, что не может единолично решать этот вопрос, и если соответствующие документы будут представлены в СНБО, их рассмотрят и примут решения на заседании.

По его словам, вопрос санкций против канала НАШ постоянно обсуждается, но "мы не автократическая страна и не всегда можем принимать те или иные решения". "Хотя мне иногда хочется взять и принять решение", – сказал Данилов.

Министерство иностранных дел Великобритании заявляет, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата называют Мураева.

В МИД России назвали это "дезинформацией" и вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.

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Оксана Житнюк

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