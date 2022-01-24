UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов о данных Британии по Мураеву: Не сенсация. Мы знаем, что такое пятая колонна

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 19:13
Данилов о данных Британии по Мураеву: Не сенсация. Мы знаем, что такое пятая колонна - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета безопасности и нацобороны Алексей Данилов заявил, что информация британской разведки о планах Кремля привести к власти в Украине экс-нардепа Евгения Мураева не стала сенсацией или чем-то новым. Об этом он сказал в интервью ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Для кого это сенсация? <…> Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых английская разведка не называет, четко осознаем фамилии, имена, отчества этих людей. Знаете, как говорится: а вы не можете всех огласить? Зачем вы их придерживаете? Огласите, пожалуйста, всех. Гораздо интереснее будет", – сказал Данилов.

Он также заявил, что в СНБО четко отдают себе отчет, что такое пятая колонна, чем она занимается, потому превентивно принимались решения и запрещалось вещание трех телеканалов, которые были средствами российской пропаганды (NewsOne, Zik и 112, – ред.).

Журналистка отметила, что речь идет о "каналах Медведчука", однако теканал Мураева НАШ до сих пор работает.

Секретарь СНБО ответил, что не может единолично решать этот вопрос, и если соответствующие документы будут представлены в СНБО, их рассмотрят и примут решения на заседании.

По его словам, вопрос санкций против канала НАШ постоянно обсуждается, но "мы не автократическая страна и не всегда можем принимать те или иные решения". "Хотя мне иногда хочется взять и принять решение", – сказал Данилов.

  • Министерство иностранных дел Великобритании заявляет, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупацию украинской территории. В качестве потенциального кандидата называют Мураева.
  • В МИД России назвали это "дезинформацией" и вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.

Читайте также: У Зеленского о заявлении Британии по Мураеву: РФ и раньше поддержала незначительные фигуры

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снбо евгений мураев агрессия рф Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 