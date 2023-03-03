Данилов о Донбассе и Крыме после освобождения: Никакого Оруэлла, все граждане будут равны

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на территориях Донбасса и в Крыму после освобождения не будет никакой особой политики. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, люди могут выбрать любую точку мира для жизни, если им не нравится Конституция или законы страны. Он отметил, что относительно Донбасса вопрос будет в том, как должен развиваться регион.

"Потому что за эти годы его просто уничтожили, какой там был промышленный потенциал, научный потенциал. Там нет проактивной прослойки, которая могла бы обеспечить какое-то развитие и на что-то качественно влиять", — сказал секретарь СНБО.

Данилов заявил, что в Крыму не было боевых действий, поэтому с реинтеграцией будет проще, а все россияне, которые поселились на полуострове после оккупации в 2014 году, должны будут "вспомнить, что у них есть свои курорты".

"Никакой отдельной политики, никаких лайт-вариантов. Для всех украинских граждан правила должны быть одинаковыми. У нас же нет желания делать страну по правилам "1984" (роман-антиутопия британца Джорджа Оруэлла. — Ред.), что все равны, а кто-то еще равнее", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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