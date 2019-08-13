Данилов о Ефремове: Это просто проект Российской Федерации

Алексей Данилов (фото - facebook.com/Данилов)

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, экс-глава парламентской фракции Партия регионов Александр Ефремов стал "проектом Российской Федерации" в гибридной в войне в Донбассе. Об этом он сказал в интервью Бабелю.

Отвечая на вопрос, почему это все случилось с Донбассом, сыграл ли в этом главную роль Ефремов, Данилов сказал: "Не демонизируйте Сашу. Не делайте из него героя революции. Это обыкновенный человек, который ничего выдающегося в своей жизни не сделал. Это просто проект Российской Федерации. Отстанет ли когда-то Россия от нас? Отстанет только тогда, когда она развалится. Я говорил в 2014 году о том, что вся эта история для России закончится независимой Ичкерией, независимым Татарстаном и прочими, в результате Россия развалится".

По его словам, РФ держится только тогда, когда есть какие-то внешние враги. "Россия — это страна, которая всю жизнь воюет. Россия никогда не отвечала за свои слова, действия и поступки. Мы живем в циничном мире, и на самом деле задача Путина - это не Украина. Главная задача Путина - это развал или, если хотите, переформатирование Европейского союза и создание новой геополитической парадигмы, оси Пекин – Москва – Берлин", - подчеркнул Данилов.

резидент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова. 23 июля п

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