Данилов посоветовал Лукашенко не слушать "потенциальных клиентов мавзолея имени Путина"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал беларускому диктатору Александру Лукашенко, который сегодня пригрозил Украине полным уничтожением, не слушать "потенциальных клиентов мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России". Об этом Данилов написал в Twitter.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Данилов опубликовал фото с какого-то публичного мероприятия сына Лукашенко Николая с женой, где они в одежде цветов флага Украины.

"А Николай Александрович не согласен с папой. Что касается украинской государственности, он точно знает, за какой страной будущее! Совет: прислушайтесь лучше к собственным детям, а не к потенциальным клиентам мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России", – написал Данилов.

Ранее сегодня беларуский провластный Telegram-канал "Пул первого" опубликовал видеоинтервью Лукашенко российским СМИ, в котором тот заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен остановиться и пойти на мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если хочет избежать огромных жертв и полного уничтожения Украины.

Сегодня в Генштабе заявили, что на территории Беларуси, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ формирование российскими оккупантами ударных группировок для возобновления наступательных действий не отмечается.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.