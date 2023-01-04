Данилов признался, что ни разу не спускался в бомбоубежище
04.01.2023, 18:13
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ни разу с начала полномасштабного вторжения РФ не спускался в укрытие во время воздушной тревоги. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
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"Я ни разу не был в бомбоубежище по личной причине. У меня есть недостаток – клаустрофобия. Я не могу находиться в замкнутых подземных бункерах", – сказал Данилов.
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