Данилов: РФ может сколько угодно фантазировать об обстрелах, спровоцировать ВСУ не выйдет

Задача оккупантов на Донбассе – казус белли, но России не удастся спровоцировать Вооруженные Силы Украины на обстрелы, и ВСУ открывают огонь на Донбассе исключительно в случае угрозы жизни военнослужащим. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на сегодняшнем брифинге.

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Данилов отметил, что казус белли (формальный повод для объявления войны) – это задача оккупантов, которую они уже давно перед собой поставили. Однако украинские военные, подчеркнул секретарь СНБО, не причастны ни к каким обстрелам, о которых заявляют боевики, и ВСУ могут вести огонь только в том случае, если есть угроза их жизни.

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все, что угодно. Мы к этому готовы, более того, к этому готов мир", – сказал Данилов.

Он еще раз подчеркнул, что России не удастся спровоцировать ВСУ на активные боевые действия.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие. При этом боевики пытались выдать обстрел за активные действия со стороны ВСУ, заявляя, что это якобы был детсад в ОРДЛО.

18 февраля террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Главари боевиков объявили "мобилизацию" - людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают "украинскими шпионами" и будут пытать.

Оксана Житнюк

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