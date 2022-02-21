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Резников о "мобилизации" на оккупированных территориях: Иначе угрожают признать "шпионами"

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 12:14
Резников о
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Минобороны)

Главари боевиков начали "мобилизацию" на оккупированных территориях Донбасса, угрожая мужчинам пытками и признанием "украинскими шпионами" в случае отказа. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на сегодняшнем брифинге.

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"Российские оккупационные администрации объявили всеобщую "мобилизацию" – то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе, поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать", – заявил Резников.

Также министр напомнил о фарсе с безосновательной "экстренной эвакуацией", который боевики устроили только для того, чтобы создать картинку для роспропаганды.

"Фактически они захватили пожилых людей, женщин и детей в заложники, чтобы сделать их частью своей военной операции. Сейчас эти несчастные люди, которых вывезли в Ростовскую область и бросили на произвол, пытаются вернуться домой", – сказал Резников.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война Донбасс ордло мобилизация
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