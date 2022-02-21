Резников о "мобилизации" на оккупированных территориях: Иначе угрожают признать "шпионами"
Главари боевиков начали "мобилизацию" на оккупированных территориях Донбасса, угрожая мужчинам пытками и признанием "украинскими шпионами" в случае отказа. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на сегодняшнем брифинге.
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"Российские оккупационные администрации объявили всеобщую "мобилизацию" – то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе, поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать", – заявил Резников.
Также министр напомнил о фарсе с безосновательной "экстренной эвакуацией", который боевики устроили только для того, чтобы создать картинку для роспропаганды.
"Фактически они захватили пожилых людей, женщин и детей в заложники, чтобы сделать их частью своей военной операции. Сейчас эти несчастные люди, которых вывезли в Ростовскую область и бросили на произвол, пытаются вернуться домой", – сказал Резников.
- 18 февраля террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
- Вчера омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что мужчин из села Стила, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной.
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