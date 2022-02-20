UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На оккупированном Донбассе проходит принудительная мобилизация – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 13:39
На оккупированном Донбассе проходит принудительная мобилизация – Денисова - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Мужчин из села Стила на территории временно оккупированной Донецкой области, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим жители села были вынуждены обратиться за помощью к послу Греции в Украине, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один мужчина скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь.

Кроме того, по информации омбудсмена, жителям ОРДЛО присылают телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

Денисова обратила внимание, что такие действия являются проявлением принудительной мобилизации, запрещенной международным гуманитарным правом.

Также, сообщает омбудсмен, граждане ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что их разговоры будут записываться, а сообщения в социальных сетях – фиксироваться.

На оккупированном Донбассе проходит принудительная мобилизация – Денисова
  • 18 февраля террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
  • 19 февраля более тридцати автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области после объявления главарями террористов принудительной эвакуации.
  • Евросоюз считает безосновательными заявления террористических организаций ДНР и ЛНР о якобы готовящемся наступлении ВСУ и призывает Россию к конструктивному диалогу, сдержанности и деэскалации.

Читайте также: Жители оккупированного Донбасса говорят, что приехали в РФ не по своему желанию: видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Людмила Денисова Донбасс ордло Греция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 