На оккупированном Донбассе проходит принудительная мобилизация – Денисова

Мужчин из села Стила на территории временно оккупированной Донецкой области, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим жители села были вынуждены обратиться за помощью к послу Греции в Украине, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один мужчина скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь.

Кроме того, по информации омбудсмена, жителям ОРДЛО присылают телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

Денисова обратила внимание, что такие действия являются проявлением принудительной мобилизации, запрещенной международным гуманитарным правом.

Также, сообщает омбудсмен, граждане ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что их разговоры будут записываться, а сообщения в социальных сетях – фиксироваться.

18 февраля террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

19 февраля более тридцати автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области после объявления главарями террористов принудительной эвакуации.

Евросоюз считает безосновательными заявления террористических организаций ДНР и ЛНР о якобы готовящемся наступлении ВСУ и призывает Россию к конструктивному диалогу, сдержанности и деэскалации.

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Вадим Ребрина

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