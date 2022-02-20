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Жители оккупированного Донбасса говорят, что приехали в РФ не по своему желанию: видео

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 11:54
Жители оккупированного Донбасса говорят, что приехали в РФ не по своему желанию: видео - Фото
Скриншот с видео

Жители временно оккупированных территорий Донбасса, которых по непонятной причине боевики вывезли в Россию, говорят, что приехали в РФ не по своей воле. Соответствующее видео опубликовал в Facebook представитель Луганска в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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"Нас соцзащита прислала сюда. Мы не приехали самовольно", – сказала жительница Донбасса.

По словам женщины, в России ей и ее семье не дают жилье. "Говорят, мест нет", – сказала она.

"Мы со вчерашнего вечера не кушали, не спали", – сказала другая жительница Донбасса.

  • 18 февраля террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
  • 19 февраля более тридцати автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области после объявления главарями террористов принудительной эвакуации.
  • Евросоюз считает безосновательными заявления террористических организаций ДНР и ЛНР о якобы готовящемся наступлении ВСУ и призывает Россию к конструктивному диалогу, сдержанности и деэскалации.
Вадим Ребрина
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