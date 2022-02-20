UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евросоюз считает безосновательными заявления боевиков о наступлении ВСУ на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 10:49
Евросоюз считает безосновательными заявления боевиков о наступлении ВСУ на Донбассе - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Евросоюз считает безосновательными заявления террористических организаций ДНР и ЛНР о якобы готовящемся наступлении ВСУ и призывает Россию к конструктивному диалогу, сдержанности и деэскалации. Об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейского Совета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В заявлении отмечается, что наращивание Россией военной мощи у границ Украины по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. ЕС призывает Россию отвести свои вооруженные силы.

Эскалация усугубляется увеличением нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, отметил Боррель. ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов.

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации ситуации", – сказано в заявлении.

ЕС также поддерживает предложение спецпредставителя ОБСЕ о созыве внеочередного заседания трехсторонней контактной группы.

"ЕС крайне обеспокоен тем, что инсценированные события могут быть использованы в качестве предлога для военной эскалации. ЕС также наблюдает активизацию усилий по манипулированию информацией для поддержки таких целей", – сказано в заявлении.

Боррель отметил, что наблюдательная миссия ОБСЕ должна иметь возможность в полной мере реализовать свой мандат.

"ЕС не видит оснований для обвинений со стороны неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей о возможном нападении со стороны Украины. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации", – говорится в заявлении.

В ЕС еще раз подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия для РФ.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Донбасс ЕС Жозеп Боррель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 