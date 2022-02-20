Евросоюз считает безосновательными заявления боевиков о наступлении ВСУ на Донбассе

Евросоюз считает безосновательными заявления террористических организаций ДНР и ЛНР о якобы готовящемся наступлении ВСУ и призывает Россию к конструктивному диалогу, сдержанности и деэскалации. Об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейского Совета.

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В заявлении отмечается, что наращивание Россией военной мощи у границ Украины по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. ЕС призывает Россию отвести свои вооруженные силы.

Эскалация усугубляется увеличением нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, отметил Боррель. ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов.

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации ситуации", – сказано в заявлении.

ЕС также поддерживает предложение спецпредставителя ОБСЕ о созыве внеочередного заседания трехсторонней контактной группы.

"ЕС крайне обеспокоен тем, что инсценированные события могут быть использованы в качестве предлога для военной эскалации. ЕС также наблюдает активизацию усилий по манипулированию информацией для поддержки таких целей", – сказано в заявлении.

Боррель отметил, что наблюдательная миссия ОБСЕ должна иметь возможность в полной мере реализовать свой мандат.

"ЕС не видит оснований для обвинений со стороны неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей о возможном нападении со стороны Украины. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации", – говорится в заявлении.

В ЕС еще раз подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия для РФ.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.

19 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что считает заявления российских властей о геноциде русскоязычного населения на Донбассе "нелепыми".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по имеющимся данным, Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года".

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Вадим Ребрина

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