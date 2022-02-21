Резников: Украина готова принять жителей ОРДЛО, которым надоест быть заложниками
Если жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей устанут быть заложниками российских террористов и захотят перейти на свободную территорию, в Украине все готово для того, чтобы их принять. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге в агентстве Укринформ.
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"Само собой, их тут примут. Правительство готово, местные администрации готовы. За это отвечает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук", – заявил Резников.
Он также упомянул, что даже при перекрытых КПВВ есть другие варианты попасть на свободную территорию – например, через Харьковскую область.
"Люди, не бойтесь. Украина вас ждет. И Украина вам не враг", – сказал министр.
- Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.
- Боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.
- 20 февраля штаб ООС заявил, что российские оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску. Штаб расценил это как прямую провокацию с целью обвинения украинских военных.
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