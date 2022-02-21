Резников: Украина готова принять жителей ОРДЛО, которым надоест быть заложниками

Если жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей устанут быть заложниками российских террористов и захотят перейти на свободную территорию, в Украине все готово для того, чтобы их принять. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге в агентстве Укринформ.

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"Само собой, их тут примут. Правительство готово, местные администрации готовы. За это отвечает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук", – заявил Резников.

Он также упомянул, что даже при перекрытых КПВВ есть другие варианты попасть на свободную территорию – например, через Харьковскую область.

"Люди, не бойтесь. Украина вас ждет. И Украина вам не враг", – сказал министр.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.

Боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.

20 февраля штаб ООС заявил, что российские оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску. Штаб расценил это как прямую провокацию с целью обвинения украинских военных.

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Сергей Бережной

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