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Резников: Украина готова принять жителей ОРДЛО, которым надоест быть заложниками

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 10:28
Резников: Украина готова принять жителей ОРДЛО, которым надоест быть заложниками - Фото
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)

Если жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей устанут быть заложниками российских террористов и захотят перейти на свободную территорию, в Украине все готово для того, чтобы их принять. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге в агентстве Укринформ.

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"Само собой, их тут примут. Правительство готово, местные администрации готовы. За это отвечает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук", – заявил Резников.

Он также упомянул, что даже при перекрытых КПВВ есть другие варианты попасть на свободную территорию – например, через Харьковскую область.

"Люди, не бойтесь. Украина вас ждет. И Украина вам не враг", – сказал министр. 

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Сергей Бережной
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