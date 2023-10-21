Данилов: С F-16 ситуация в корне изменится, но по РФ будет бить только украинское оружие

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что как только на вооружении Украины появятся западные истребители F-16, ситуация на фронте существенно изменится, но по территории РФ Украина сможет наносить удары только оружием украинского производства. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

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Данилов убежден, что "ситуация коренным образом изменится", как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины, но признал, что трудно предсказать время, необходимое для деоккупации всей территории страны.

Он отметил, что Украина заключила неофициальное соглашение не использовать оружие, поставляемое Западом, для атак по территории России. Однако он предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства.

Данилов заявил о намерении Украины продолжить контрнаступление на военную инфраструктуру в РФ.

Он также в очередной раз отверг возможность каких-либо переговоров с Россией до тех пор, пока на территории Украины находятся войска страны-агрессора: "Не будет никаких переговоров, которые стоит вести, пока Россия продолжает оккупировать [украинскую] территорию, включая Крым".

11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не ранее весны 2024 года.

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