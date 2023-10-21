UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: С F-16 ситуация в корне изменится, но по РФ будет бить только украинское оружие

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 15:39
Данилов: С F-16 ситуация в корне изменится, но по РФ будет бить только украинское оружие - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что как только на вооружении Украины появятся западные истребители F-16, ситуация на фронте существенно изменится, но по территории РФ Украина сможет наносить удары только оружием украинского производства. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

Данилов убежден, что "ситуация коренным образом изменится", как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины, но признал, что трудно предсказать время, необходимое для деоккупации всей территории страны.

Он отметил, что Украина заключила неофициальное соглашение не использовать оружие, поставляемое Западом, для атак по территории России. Однако он предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства.

Данилов заявил о намерении Украины продолжить контрнаступление на военную инфраструктуру в РФ.

Он также в очередной раз отверг возможность каких-либо переговоров с Россией до тех пор, пока на территории Украины находятся войска страны-агрессора: "Не будет никаких переговоров, которые стоит вести, пока Россия продолжает оккупировать [украинскую] территорию, включая Крым".

  • 11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не ранее весны 2024 года.

Читайте также: Данилов: Относительно УПЦ МП речь идет об институте, участвующем в войне на стороне России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощьf-16Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 