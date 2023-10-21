Данілов: З F-16 ситуація докорінно зміниться, але по РФ битиме лише українська зброя

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що як тільки на озброєнні України з'являться західні винищувачі F-16, ситуація на фронті суттєво зміниться, але по території РФ Україна зможе завдавати ударів лише зброєю українського виробництва. Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News.

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Данілов переконаний, що "ситуація докорінно зміниться", щойно із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України, але визнав, що важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території країни.

Він зазначив, що Україна уклала неофіційну угоду не використовувати зброю, яку поставляє Захід, для атак по території Росії. Проте він попередив, що об'єкти довкола Москви можуть стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва.

Данілов заявив про намір України продовжити контрнаступ на військову інфраструктуру в РФ.

Він також вкотре відкинув можливість будь-яких переговорів з Росією до тих пір, доки на території України перебувають війська країни-агресора: "Не буде жодних переговорів, які варто вести, доки Росія продовжує окупацію [української] території, включно з Кримом".

11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати візьмуть на себе роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використовувати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.

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