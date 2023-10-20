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Данілов: Щодо УПЦ МП йдеться про інституцію, яка бере участь у війні на боці Росії

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 23:50
Данілов: Щодо УПЦ МП йдеться про інституцію, яка бере участь у війні на боці Росії - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Український народ не забуде народних депутатів, котрі не голосували у першому читанні за законопроєкт, який дозволяє заборонити УПЦ Московського патріархату, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні" на боці Росії, розповів він в інтерв'ю Українському радіо.

"Кількість голосів (267 голосів "За" – Ред.), які отримав цей законопроєкт, каже, що сьогодні є достатньо міцна подушка для того, щоб депутати врешті-решт його проголосували. Маємо на увазі, що про тих депутатів, які не будуть e цьому брати участь і не будуть голосувати за цей закон, народ України точно не забуде. Більш того, мене дивують депутати, які підтримують Московську церкву на території нашої країни", — заявив Данілов.

Він наголосив, що йдеться не про церкву, а про інституцію, яка "безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога, яка має керівництво в Москві, яке закликає вбивати наших громадян, вбивати наших дітей".

"Ми до релігії не маємо ніякого відношення. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром у Москві — це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства", — пояснив секретар РНБО.

Він додав, що остаточна версія закону буде після другого читання, тоді вже можна буде аналізувати та розуміти, у який спосіб "все буде відбуватися юридично".

ДОВІДКА. Уряд запропонував таку модель заборони УПЦ МП. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає розпорядження з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяв – звертається до суду та просить заборонити діяльність такої релігійної організації.

Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще у січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підкорятися Російській православній церкві.

    • 17 жовтня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Проти нього проголосувало 15 нардепів - поіменне голосування.
    • Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.
    • У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

    Читайте також: Митрополита УПЦ МП Павла судитимуть за заперечення російської агресії – деталі звинувачень

    Артем Джеріпа
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