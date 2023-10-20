Данилов: Относительно УПЦ МП речь идет об институте, участвующем в войне на стороне России

Украинский народ не забудет народных депутатов, не голосовавших в первом чтении за законопроект, позволяющий запретить УПЦ Московского патриархата, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Речь идет не о церкви, а об институте, который "непосредственно участвует в войне" на стороне России, рассказал он в интервью Украинскому радио.

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"Количество голосов (267 голосов "За" – Ред.), которые получил этот законопроект, говорит, что сегодня достаточно прочная подушка для того, чтобы депутаты в конце концов его проголосовали. Имеем в виду, что о тех депутатах, которые не будут в этом участвовать и не будут голосовать за этот закон, народ Украины точно не забудет. Более того, меня удивляют депутаты, поддерживающие Московскую церковь на территории нашей страны", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что речь идет не о церкви, а об институте, который "напрямую участвует в войне на стороне нашего врага, который имеет руководство в Москве, которое призывает убивать наших граждан, убивать наших детей".

"Мы к религии не имеем никакого отношения. Хотите общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве — это недопустимая вещь и с этим будет поставлена точка. Но все происходит в рамках законодательства", – пояснил секретарь СНБО.

Он добавил, что окончательная версия закона будет после второго чтения, тогда уже можно будет анализировать и понимать, каким образом" все будет происходить юридически".

СПРАВКА. Правительство предложило такую модель запрета УПЦ МП. Госслужба по этнополитике и свободе совести путём экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает распоряжение с требованием устранить нарушения. Если предписание не произошло – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.



Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и Правительство предложило такую модель запрета УПЦ МП. Госслужба по этнополитике и свободе совести путём экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает распоряжение с требованием устранить нарушения. Если предписание не произошло – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила : Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви.

17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Против него проголосовало 15 нардепов – поименное голосование.

Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

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