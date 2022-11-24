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Данилов: Самостоятельная позиция может дорого стоить главам Казахстана, Армении и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 23:56
Данилов: Самостоятельная позиция может дорого стоить главам Казахстана, Армении и Беларуси - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил об опасениях за жизни руководителей Казахстана, Армении и Беларуси из-за их "самостоятельной позиции", которая может идти вразрез с позицией РФ. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

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Комментируя угрозу наступления с севера при участии беларуских войск, Данилов подчеркнул, что "ситуация непростая", и Беларусь давно оккупирована Россией, а руководство Беларуси "находится в заложниках" у РФ.

"Это очень сложная ситуация. Но у России все трещит по швам. Вы видели то сборище или явление, которое называется ОДКБ. Уже смешно выглядит, когда с россиянами на расстоянии двух-трех метров никто даже фотографироваться не хочет, не говоря об остальном. На сегодняшний день есть отдельная позиция Казахстана, Армении и Беларуси, и мы очень волнуемся за жизни руководителей этих стран, потому что подлая Россия может сделать все зависящее от нее, чтобы менять определенные процессы в мире", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что Россия – страна-террорист, и от нее можно ожидать чего угодно.

"Самостоятельная позиция этих стран может очень дорого стоить их руководителям", – считает Данилов.

  • 22 ноября в Ереване провели акцию протеста против саммита российского военного блока ОДКБ и визита на него диктатора Владимира Путина.
  • 23 ноября премьер Армении отказался подписывать итоговые документы саммита ОДКБ  после того, как остальные члены блока не захотели поддержать предложенные Ереваном поправки к этим документам.

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Оксана Житнюк
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война армения беларусь казахстан Алексей Данилов одкб
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