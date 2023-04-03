Данилов считает, что Россия развалится в течение трех-семи лет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал Запад быть готовым к распаду России, чего он не смог сделать с Советским Союзом. Он считает, что на развал РФ уйдет не более семи лет. Об этом он сказал в интервью The Times.

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Данилов считает, что недавняя встреча российского диктатор Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином подтвердила то, "во что Украина давно верила: Россия слаба и находится на грани распада".

"Запад не знает Россию, и Запад боится фрагментации в России. Но этот процесс уже идет", – считает Данилов.

По его мнению, крах страны-агрессора будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

Он добавил, что "это исторический процесс, и историю не остановить".

Развала РФ также призывает не бояться глава МИД Кулеба – заявил, что "мир от этого не рухнет". В этом контексте он также напомнил Западу о так называемой речи "Котлета по-киевски".

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Оксана Житнюк

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