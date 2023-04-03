UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов считает, что Россия развалится в течение трех-семи лет

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 22:57
Данилов считает, что Россия развалится в течение трех-семи лет - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал Запад быть готовым к распаду России, чего он не смог сделать с Советским Союзом. Он считает, что на развал РФ уйдет не более семи лет. Об этом он сказал в интервью The Times.

Данилов считает, что недавняя встреча российского диктатор Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином подтвердила то, "во что Украина давно верила: Россия слаба и находится на грани распада".

"Запад не знает Россию, и Запад боится фрагментации в России. Но этот процесс уже идет", – считает Данилов.

По его мнению, крах страны-агрессора будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

Он добавил, что "это исторический процесс, и историю не остановить".

  • Развала РФ также призывает не бояться глава МИД Кулеба – заявил, что "мир от этого не рухнет". В этом контексте он также напомнил Западу о так называемой речи "Котлета по-киевски".

Читайте также: У Шойгу заявили, что сбили баллистическую ракету Гром-2. Данилов: Этого грома будет много

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 