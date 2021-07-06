Данилов заявил о моральной ответственности Франции и Германии за Донбасс и Крым

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов пояснил свои слова насчет того, что Германия и Франция несут ответственность за агрессию России против Украины и Грузии – как минимум моральную. Об этом он заявил в интервью Forbes.ua.

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Он отметил, что европейские страны часто упрекают Украину, что у нас не идет борьба с коррупцией, хотя коррупции хватает и в других странах.

В качестве примера Данилов вспомнил, как французы в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, в результате которых грузины потеряли часть территории, а французы – получили заказ на "Мистрали" (десантные корабли – ред.) от России.

"Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей, а также Крым, но моральная ответственность есть", – подчеркнул Данилов.

Он вновь напомнил, как Россия напала на Грузию и Украину после того, как в 2008 году Франция и Германия заблокировали украинской стороне план действий по членству в НАТО.

При этом, Германия в последнее время "изменила свой тон", – отметил Данилов, добавив, что Украина сейчас "возвращает свою субъектность, с нами начинают разговаривать, нас начинают воспринимать отдельно от России".

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Дарья Мостовая

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