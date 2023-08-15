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Данилов: Заявления о том, что контрнаступление не движется, отражают поверхностный взгляд

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 17:43
Данилов: Заявления о том, что контрнаступление не движется, отражают поверхностный взгляд - Фото
Алексей Данилов (фото: ОП)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что утверждения о том, что контрнаступление не движется, отражают поверхностный взгляд. Об этом Данилов сказал в интервью Il sussidiario.

Секретаря СНБО попросили прокомментировать контрнаступление Вооруженных Сил Украины, которое "выглядит неподвижным".

"Это поверхностный взгляд, – сказал Данилов. – Трудно назвать неподвижностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тыла, ликвидацию пунктов связи, складов боеприпасов и командных пунктов".

  • Ранее сегодня, 14 августа, сообщалось, что Силы обороны имеют некоторые успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области, украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Наталья Медведева
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войнанаступлениеАлексей Данилов
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