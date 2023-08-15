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Данілов: Заяви про те, що контрнаступ не рухається, відображають поверхневий погляд

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 17:43
Данілов: Заяви про те, що контрнаступ не рухається, відображають поверхневий погляд - Фото
Олексій Данілов (фото: ОП)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що твердження про те, що контрнаступ не рухається, відображають поверхневий погляд. Про це Данілов сказав в інтерв'ю Іl sussidiario.

Секретаря РНБО попросили прокоментувати контрнаступ Збройних Сил України, який "видається нерухомим".

"Це поверхневий погляд, – сказав Данілов. – Важко назвати відсутністю руху щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їхнього тилу, ліквідацію пунктів зв'язку, складів боєприпасів та командних пунктів".

  • Раніше сьогодні, 14 серпня, повідомлялося, що Сили оборони мають деякі успіхи в населеному пункті Урожайне на півдні Донеччини, українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Читайте також: З донецького фронту Зеленський поїхав на запорізький до бригад, що ведуть наступ: відео

Наталія Медведєва
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