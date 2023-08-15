Данілов: Заяви про те, що контрнаступ не рухається, відображають поверхневий погляд
15.08.2023, 17:43
Олексій Данілов (фото: ОП)
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що твердження про те, що контрнаступ не рухається, відображають поверхневий погляд. Про це Данілов сказав в інтерв'ю Іl sussidiario.
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Секретаря РНБО попросили прокоментувати контрнаступ Збройних Сил України, який "видається нерухомим".
"Це поверхневий погляд, – сказав Данілов. – Важко назвати відсутністю руху щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їхнього тилу, ліквідацію пунктів зв'язку, складів боєприпасів та командних пунктів".
- Раніше сьогодні, 14 серпня, повідомлялося, що Сили оборони мають деякі успіхи в населеному пункті Урожайне на півдні Донеччини, українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
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