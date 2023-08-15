Данілов: Заяви про те, що контрнаступ не рухається, відображають поверхневий погляд

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що твердження про те, що контрнаступ не рухається, відображають поверхневий погляд. Про це Данілов сказав в інтерв'ю Іl sussidiario.

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Секретаря РНБО попросили прокоментувати контрнаступ Збройних Сил України, який "видається нерухомим".

"Це поверхневий погляд, – сказав Данілов. – Важко назвати відсутністю руху щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їхнього тилу, ліквідацію пунктів зв'язку, складів боєприпасів та командних пунктів".

Раніше сьогодні, 14 серпня, повідомлялося, що Сили оборони мають деякі успіхи в населеному пункті Урожайне на півдні Донеччини, українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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